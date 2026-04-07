Perché la pipì cambia odore dopo aver mangiato gli asparagi? E perché non tutti lo percepiscono

Con l’arrivo della primavera tornano sulle nostre tavole gli asparagi, ortaggi apprezzati per il loro sapore deciso e la versatilità in cucina. Ma c’è un effetto curioso che molti notano dopo averli mangiati: l’urina assume un odore particolarmente intenso e riconoscibile. Da cosa dipende?

La spiegazione è tutta nella chimica. Gli asparagi contengono alcune sostanze ricche di zolfo, tra cui una molecola chiamata acido asparagusico. Durante la digestione, questa sostanza viene trasformata dal nostro organismo in composti più piccoli, anch’essi contenenti zolfo, responsabili dell’odore pungente che si avverte poco dopo.

Tra queste molecole ci sono composti molto volatili, cioè che si disperdono facilmente nell’aria, motivo per cui l’odore può risultare così evidente anche a distanza di poco tempo dall’assunzione.

Ma non tutti vivono questa esperienza allo stesso modo. C’è infatti chi non percepisce alcun cambiamento. Il motivo? In gran parte è genetico. Alcune persone possiedono una variazione nei recettori olfattivi che impedisce loro di riconoscere questo specifico odore, anche se le sostanze sono effettivamente presenti nelle urine.

Non solo: ci sono anche differenze nel modo in cui il corpo metabolizza gli asparagi. Alcuni individui producono queste molecole odorose in quantità molto ridotte, oppure non le producono affatto.

In sostanza, entrano in gioco due fattori distinti: la capacità di produrre le sostanze responsabili dell’odore e quella di percepirle. Da qui derivano diversi casi possibili: chi produce e sente l’odore, chi lo produce ma non lo percepisce, chi non lo produce ma sarebbe in grado di sentirlo, e infine chi non lo produce e non lo percepisce.

Un piccolo fenomeno quotidiano che, ancora una volta, dimostra quanto il nostro corpo possa reagire in modo diverso agli stessi alimenti.