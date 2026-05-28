Tempi Nuovi-Popolari Uniti: “Nello Pizza è la guida giusta per il futuro di Avellino”

Come Tempi Nuovi-Popolari Uniti, presenti alle elezioni Comunali di Avellino 2026 nella lista Noi di Centro-Mastella, esprimiamo le nostre felicitazioni per l’elezione di Nello Pizza a Sindaco di Avellino.

La caratterizzazione politica di Pizza, improntata ad equilibrio e moderazione, ma allo stesso tempo unita ad una forte spinta al cambiamento, rappresenta la giusta ricetta di cui Avellino ha bisogno per guardare con serenità al futuro.

Come Tempi Nuovi-Popolari Uniti esprimiamo, inoltre, soddisfazione per aver apportato, con i nostri candidati, un contributo pari al 18% alla lista Noi di Centro – Mastella.

All’Ing. Gino Iannace vanno le nostre congratulazioni per l’elezione in Consiglio Comunale ed un ringraziamento va invece all’On Pasquale Giuditta, e alla dirigenza di Noi di Centro, per la generosa attività di costruzione e coordinamento politico della lista.

Giuseppe Vecchione

Coordinatore Provinciale “Tempi Nuovi – Popolari Uniti”

Amerigo Festa

Presidente Provinciale “Tempi Nuovi – Popolari Uniti”