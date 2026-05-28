SERICÈ: LA BRIGATA DI CUCINA SI AMPLIA

SERICÈ, apre ufficialmente le selezioni per potenziare la propria brigata di cucina. Non si cerca solo “personale”, ma persone motivate che vogliano lasciare il segno.

Chi stiamo cercando?

La ricerca è aperta a profili con diversi livelli di esperienza, ma con la stessa identica scintilla negli occhi: Persone precise, capaci di gestire la propria linea con pulizia, organizzazione e padronanza delle materie prime. Giovani talenti o figure di supporto con una grande dote: la voglia di imparare e di correre a ritmo con il resto del team.

Cosa troverai in SERICÈ:

Contratto e stabilità: Inquadramento trasparente e commisurato alle tue reali competenze.

Crescita reale: Un ambiente meritocratico dove le buone idee vengono ascoltate e premiate.

Ambiente stimolante: Una cucina moderna, organizzata e un team giovane con cui condividere la passione per il buon cibo.

Fai il grande salto: canditati ora!

Se pensi di essere la persona giusta o vuoi metterti in gioco in un progetto serio e in forte espansione, non perdere tempo.

Invia il tuo CV aggiornato a:

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📱 3883298402 oppure 333 4627441