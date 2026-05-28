“Cartoline Digitali”: il progetto amarcord di Binews per raccontare i nostri paesi. Iniziamo con Avella (AV)

C’era un tempo in cui ogni viaggio, ogni piazza, ogni panorama veniva custodito in una cartolina. Piccoli frammenti di memoria che attraversavano distanze e generazioni, capaci di raccontare l’anima di un luogo con una semplice immagine e poche parole scritte a mano.

Oggi quelle cartoline sembrano quasi scomparse, sostituite dalla velocità dei social e delle immagini che scorrono senza fermarsi davvero negli occhi e nel cuore. Proprio da questa nostalgia nasce il nuovo progetto di Binews: una raccolta di “Cartoline Digitali” dedicate ai comuni del nostro territorio.

Un viaggio visivo ed emozionale che vuole recuperare il fascino dell’antico, reinterpretandolo con gli strumenti del presente. Ogni cartolina sarà un omaggio alla storia, ai monumenti, ai paesaggi, alle tradizioni e ai luoghi simbolo delle nostre comunità, trasformando scorci quotidiani in immagini da conservare e condividere.

Non si tratta soltanto di fotografie, ma di memoria collettiva. Un modo per valorizzare i nostri paesi, rafforzare il senso di appartenenza e raccontare alle nuove generazioni la bellezza autentica dei territori in cui viviamo.

Con questo progetto, Binews vuole costruire un vero e proprio “amarecord digitale”, un archivio emozionale capace di unire passato e futuro, tradizione e innovazione, riscoprendo il valore di immagini che un tempo viaggiavano per posta e oggi possono continuare a emozionare attraverso il web.

Perché ogni paese ha una storia da raccontare. E ogni cartolina può ancora farci sentire a casa.