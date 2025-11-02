Pellegrinaggio a Pietrelcina – 23 novembre 2025

Un viaggio di fede aperto a tutti, sulle orme di San Pio

Domenica 23 novembre 2025 si terrà un pellegrinaggio a Pietrelcina, paese natale di San Pio, figura amatissima e simbolo di spiritualità, preghiera e carità cristiana.

L’iniziativa è aperta a tutti i fedeli e simpatizzanti, con partenze previste da Baiano e Mugnano del Cardinale alle ore 14:30.

Durante il pellegrinaggio, i partecipanti avranno l’occasione di visitare i luoghi più significativi legati alla vita del Santo, vivere un momento di raccoglimento personale e condividere insieme un’esperienza di fede autentica.

Un momento di festa al ritorno

Al termine del viaggio, è previsto un momento conviviale: una pizza tutti insieme presso il ristorante “Da Radici” di Monteforte Irpino, per chiudere la giornata in allegria e spirito di fraternità.

Informazioni e contatti

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi ad Antonio al numero 324 8431880.

Un’esperienza da vivere insieme

Il pellegrinaggio a Pietrelcina rappresenta un’occasione per riscoprire la propria fede, condividere un momento di comunità e trascorrere una domenica diversa, nel segno della spiritualità e dell’amicizia.

Un invito aperto a tutti: unitevi al cammino verso i luoghi di San Pio!