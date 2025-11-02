Terza Categoria Avellino – Girone A: Esordio da urlo per Virtus Carbonara e Montefredane 2022. Vittoria in rimonta per il Real Mugnano del Cardinale

È iniziato con spettacolo e tanti gol il campionato di Terza Categoria – Girone A, con ben 21 reti segnate nella prima giornata. A guidare il gruppo delle vincenti ci sono Virtus Carbonara, Montefredane 2022, Dinamo San Felice, Real Mugnano del Cardinale e Atripalda, tutte partite col piede giusto e subito in vetta a quota 3 punti.
A Carbonara, i gialloneri non hanno lasciato scampo all’Emilio Renzulli San Michele, travolto con un netto 5-0 che vale già il primo posto provvisorio per differenza reti. Grande partenza anche per il Montefredane 2022, vittorioso 3-0 sul campo del San Leucio e San Pantaleone, confermandosi tra le formazioni più attrezzate del torneo.
Vittoria convincente anche per la Dinamo San Felice, che espugna il campo della Libertas Grottollela con il punteggio di 4-2, mentre il Real Mugnano del Cardinale sbanca Sperone in rimonta per 2-1, mostrando solidità e carattere. Successo di misura ma pesantissimo per l’Atripalda, che passa ad Avella (0-1) e conquista i primi tre punti stagionali.
A riposo il Gruppo Giovani Banzano, che farà il suo debutto nella prossima giornata.
RISULTATI – 1ª GIORNATA
Sabato 1 novembre
• Mandamento Avella – Atripalda 0-1
• San Leucio e San Pantaleone – Montefredane 2022 0-3
Domenica 2 novembre
• Sperone – Real Mugnano del Cardinale 1-2
• Emilio Renzulli San Michele – Virtus Carbonara 0-5
• Libertas Grottollela – Dinamo San Felice 2-4
Riposa: Gruppo Giovani Banzano
CLASSIFICA
1. Virtus Carbonara – 3
2. Montefredane 2022 – 3
3. Dinamo San Felice – 3
4. Real Mugnano del Cardinale – 3
5. Atripalda – 3
6. Gruppo Giovani Banzano – 0
7. Sperone – 0
8. Mandamento Avella – 0
9. Libertas Grottollela – 0
10. San Leucio e San Pantaleone – 0
11. Emilio Renzulli San Michele – 0
PROSSIMO TURNO – 2ª GIORNATA (Domenica 9 novembre, ore 14:30)
• Atripalda – San Leucio e San Pantaleone
• Dinamo San Felice – Sperone
• Montefredane 2022 – Gruppo Giovani Banzano
• Real Mugnano del Cardinale – Emilio Renzulli San Michele
• Virtus Carbonara – Mandamento Avella
Riposa: Libertas Grottollela
Partenza decisa per Virtus Carbonara e Montefredane, che si candidano subito a squadre da battere. Bene anche Real Mugnano e Dinamo San Felice, mentre per Sperone, Mandamento e San Leucio ci sarà bisogno di una pronta reazione già nel secondo turno.