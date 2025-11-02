Terza Categoria Avellino – Girone A: Esordio da urlo per Virtus Carbonara e Montefredane 2022. Vittoria in rimonta per il Real Mugnano del Cardinale

È iniziato con spettacolo e tanti gol il campionato di Terza Categoria – Girone A, con ben 21 reti segnate nella prima giornata. A guidare il gruppo delle vincenti ci sono Virtus Carbonara, Montefredane 2022, Dinamo San Felice, Real Mugnano del Cardinale e Atripalda, tutte partite col piede giusto e subito in vetta a quota 3 punti.

A Carbonara, i gialloneri non hanno lasciato scampo all’Emilio Renzulli San Michele, travolto con un netto 5-0 che vale già il primo posto provvisorio per differenza reti. Grande partenza anche per il Montefredane 2022, vittorioso 3-0 sul campo del San Leucio e San Pantaleone, confermandosi tra le formazioni più attrezzate del torneo.

Vittoria convincente anche per la Dinamo San Felice, che espugna il campo della Libertas Grottollela con il punteggio di 4-2, mentre il Real Mugnano del Cardinale sbanca Sperone in rimonta per 2-1, mostrando solidità e carattere. Successo di misura ma pesantissimo per l’Atripalda, che passa ad Avella (0-1) e conquista i primi tre punti stagionali.

A riposo il Gruppo Giovani Banzano, che farà il suo debutto nella prossima giornata.

RISULTATI – 1ª GIORNATA

Sabato 1 novembre

• Mandamento Avella – Atripalda 0-1

• San Leucio e San Pantaleone – Montefredane 2022 0-3

Domenica 2 novembre

• Sperone – Real Mugnano del Cardinale 1-2

• Emilio Renzulli San Michele – Virtus Carbonara 0-5

• Libertas Grottollela – Dinamo San Felice 2-4

Riposa: Gruppo Giovani Banzano

CLASSIFICA

1. Virtus Carbonara – 3

2. Montefredane 2022 – 3

3. Dinamo San Felice – 3

4. Real Mugnano del Cardinale – 3

5. Atripalda – 3

6. Gruppo Giovani Banzano – 0

7. Sperone – 0

8. Mandamento Avella – 0

9. Libertas Grottollela – 0

10. San Leucio e San Pantaleone – 0

11. Emilio Renzulli San Michele – 0

PROSSIMO TURNO – 2ª GIORNATA (Domenica 9 novembre, ore 14:30)

• Atripalda – San Leucio e San Pantaleone

• Dinamo San Felice – Sperone

• Montefredane 2022 – Gruppo Giovani Banzano

• Real Mugnano del Cardinale – Emilio Renzulli San Michele

• Virtus Carbonara – Mandamento Avella

Riposa: Libertas Grottollela

Partenza decisa per Virtus Carbonara e Montefredane, che si candidano subito a squadre da battere. Bene anche Real Mugnano e Dinamo San Felice, mentre per Sperone, Mandamento e San Leucio ci sarà bisogno di una pronta reazione già nel secondo turno.