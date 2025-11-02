Meteo Irpinia: lunedì 3 novembre all’insegna delle nuvole e delle piogge sparse

Lunedì 3 novembre 2025 sarà una giornata caratterizzata da cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte dell’Irpinia, con un quadro meteorologico instabile e tipicamente autunnale.
Già nella notte e nelle prime ore del mattino, piogge diffuse interesseranno i settori montuosi, in particolare la fascia dei Picentini, dove non si escludono fenomeni localmente più intensi. Le precipitazioni si estenderanno, in forma debole o moderata, anche alle aree collinari e ai principali centri della provincia.
Nel pomeriggio, il tempo resterà perturbato con rovesci sparsi, a tratti di breve durata ma localmente intensi, alternati a brevi pause asciutte. In serata, la situazione tenderà a migliorare sui settori occidentali, mentre residui fenomeni continueranno a interessare le zone interne e i rilievi appenninici, ancora una volta con maggiore insistenza lungo la catena dei Picentini.
Le temperature saranno in lieve calo, soprattutto nei valori massimi, con punte che non supereranno i 15-16°C nelle aree di pianura e valori inferiori nelle zone montane.
I venti, inizialmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, ruoteranno nel corso della giornata da nord-est, rinforzando in serata sulle aree appenniniche e determinando un generale calo termico.
Nel complesso, una giornata grigia e umida, tipicamente novembrina, con il maltempo che continuerà a interessare la provincia irpina prima di un possibile miglioramento atteso a metà settimana.