Pastificio Graziano trionfa agli Italy Food Awards 2023/2024 nella categoria “Pastifici” durante la cena di gala che si è tenuta a Legnano, a Villa Renoir. La giovane realtà campana ha partecipato al prestigioso concorso che ha visto protagoniste aziende di eccellenza provenienti da tutta Italia raggiungendo l’ambito podio nel settore di competenza. “ Siamo orgogliosi ed onorati di aver ricevuto questo importante premio, che rappresenta una ulteriore conferma del percorso che abbiamo intrapreso – dichiara il titolare Alfonso D’Urso che dedica il premio al fratello Andrea, scomparso prematuramente nel 2022- ed inoltre ringrazio l’organizzazione del Italy Food Awards, il Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Università di Salerno e naturalmente i miei collaboratori e tutti quanti hanno creduto in noi.”

Pastificio Graziano nasce nel 2018 dalla passione che accomuna i due fratelli D’Urso , la pasta. Con il supporto di personale qualificato, l’utilizzo di materie prime certificate e tracciabili e la collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno in poco tempo, dall’Irpinia, si è fatta conoscere prima in Campania, affermandosi poi in tutta la penisola e puntando adesso al mercato internazionale in cui è presente con il 70% della produzione in Europa e negli Stati Uniti D’America.

Gli Italy Food Awards rappresentano un importante passo per confermare come il lavoro svolto dall’azienda stia andando nella direzione giusta, che guarda alla qualità dei prodotti, al territorio ed alla loro unicità. Il concorso infatti nasce per mettere in risalto, promuovere le piccole e medie imprese non solo sullo scenario nazionale ma anche estero e per poter divulgare il “saper fare” italiano nel mondo.