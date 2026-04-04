Pasqua di Rinascita: l’augurio di Antonio Colucci al Mandamento Baianese

In occasione della Santa Pasqua, Antonio Colucci rivolge un pensiero sincero e affettuoso a tutte le cittadine e i cittadini del Mandamento Baianese.

«La Pasqua – afferma – non è solo una ricorrenza sul calendario, ma un momento di profonda riflessione che ci invita, oggi più che mai, a riscoprire il valore della comunità e della pace interiore».

In un tempo complesso, segnato da ritmi frenetici e tensioni quotidiane, Colucci richiama l’attenzione sull’importanza dei valori fondamentali:

«L’odio e l’orgoglio non hanno mai portato a nulla di buono. Sono sentimenti sterili che alzano muri e creano solitudine. La vera forza del nostro territorio risiede invece nella capacità di tendere la mano, di perdonare e di guardare al prossimo con benevolenza».

Un pensiero particolare è rivolto alla famiglia, considerata il pilastro della comunità:

«Non allontaniamoci mai dalla famiglia. È il nostro porto sicuro, la radice da cui traiamo la forza per affrontare le sfide quotidiane. Dedichiamo tempo ai nostri cari, ascoltiamo gli anziani e sosteniamo i giovani: è nel calore della casa che si costruisce l’identità di un popolo».

Il messaggio si allarga poi all’intera comunità:

«Dobbiamo tornare a sentirci parte di un unico corpo. Essere comunità significa gioire dei successi altrui e farsi carico delle difficoltà del vicino. Solo restando uniti, coltivando la gentilezza e mettendo da parte le divisioni, possiamo costruire un futuro di benessere condiviso».

Infine, l’augurio:

«La Pasqua ci insegna che la luce può vincere ogni oscurità. Che questo spirito di rinnovamento porti nelle vostre case la pace che meritate».

A tutte le famiglie del Mandamento Baianese, Antonio Colucci rivolge i più sentiti auguri di una Pasqua serena, all’insegna dell’amore e della solidarietà.

Antonio Colucci

Segretario Forza Italia – Mandamento Baianese