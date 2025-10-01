Noi Moderati, Lupi annuncia i nuovi commissari provinciali in Campania

Napoli – Nuove nomine per Noi Moderati in Campania. Il presidente del partito, Maurizio Lupi, ha designato i commissari provinciali nelle aree di Salerno, Caserta, Benevento e Avellino, con l’obiettivo di rafforzare la struttura territoriale in vista delle prossime elezioni regionali.

A Salerno la guida politica è stata affidata a Bruno D’Elia, consigliere comunale di Cava de’ Tirreni, affiancato da Sonia Senatore come responsabile dell’organizzazione. A Caserta sarà Gennaro Vastano, consigliere comunale di Liberi, a ricoprire il ruolo di commissario politico, con Roberto Romano responsabile dell’organizzazione. Per Benevento la scelta è caduta su Alessandro Mauro, consigliere comunale di Sant’Agata dei Goti. Infine, ad Avellino la direzione politica è stata assegnata a Antonella Pecchia.

Il partito si prepara a presentarsi per la prima volta con proprie liste alle regionali, puntando a un ruolo da protagonista nella coalizione di centrodestra. Lo conferma Gigi Casciello, coordinatore regionale, che ringrazia Lupi per le nomine e parla di “un radicamento che cresce sui territori, con l’obiettivo di contribuire in modo decisivo alla vittoria del centrodestra e voltare pagina rispetto alla stagione del centrosinistra e del presidente uscente Vincenzo De Luca”.

Il rilancio organizzativo sarà presentato ufficialmente venerdì alle ore 12 all’hotel Ramada di Napoli, in una conferenza stampa alla quale parteciperanno Lupi, la segretaria del partito Mara Carfagna e lo stesso Casciello.

Con queste nomine Noi Moderati cerca di rafforzare la propria identità politica nel Mezzogiorno e di consolidare la propria presenza in Campania, regione strategica nello scenario nazionale per il centrodestra.