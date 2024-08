Maltempo a Volturara Irpina: Esonda il Torrente Dragone, Vigili del Fuoco Arginano i Danni

Il maltempo nel pomeriggio di oggi 28 agosto, si è spostato sulla piana del Dragone a Volturara, infatti la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, è intervenuta in via Lenze e dintorni, dove le forti piogge hanno provocato l’esondazione del torrente e il conseguente allagamento di strade e campagne. La squadra intervenuta ha arginato l’acqua ed il fango evitando che questo provocasse danni alle abitazioni che non hanno subito nessuna conseguenza, e sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione e la Polizia Locale.