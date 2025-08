Guardia di Finanza Benevento: scoperto lavoratore in nero in una lavanderia cittadina

Benevento – Prosegue l’attività di contrasto al lavoro sommerso da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, che nei giorni scorsi ha scoperto un caso di impiego irregolare in una lavanderia del capoluogo sannita.

Durante un’ispezione condotta dal Gruppo di Benevento, i militari hanno accertato la presenza di una dipendente non regolarmente assunta, impiegata quotidianamente nelle operazioni di stiratura dei capi d’abbigliamento. La lavoratrice risultava priva di contratto e di ogni forma di tutela retributiva, previdenziale e assistenziale.

All’esito del controllo, è stata comminata all’attività una sanzione amministrativa di 1.950 euro, in applicazione dell’articolo 3, commi 3 e 3-ter del D.L. n. 12/2002, per l’omessa comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 9-bis, secondo comma, del D.L. n. 510/1996.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione del lavoro irregolare, settore che – sottolinea la Guardia di Finanza – rappresenta una minaccia per l’economia legale, sottraendo risorse all’erario, violando i diritti dei lavoratori e falsando la concorrenza tra imprese.