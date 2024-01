Ordine architetti PPC della provincia di Avellino. Governare le trasformazioni dei territori in transizione: il ruolo dei Masterplan

Si terrà giovedì 1 febbraio alle ore 16.00 presso la sala convegni della sede di Confindustria – ANCE, in via Palatucci l’evento “Governare le trasformazioni dei territori in transizione: il ruolo dei Masterplan” organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino in collaborazione con ANCE e Confindustria. Interverranno Erminio Petecca, presidente degli Architetti Irpini, Emilio De Vizia, presidente di Confindustria di Avellino, Silvio Sarno, presidente Ance Avellino. Relazioneranno Carlo Casparrini, docente dell’Università di Napoli, Bruno Discepolo, assessore al governo del territorio della regione Campania, Carlo De Luca, presidente Inarch Campania, Michelangelo Russo, direttore DiARC e Federico Verderosa, docente dell’università di Napoli. Modererà l’incontro Adelina Picone, coordinatrice master ARINT, DiARC.

Si tratta di una importante giornata di studi – spiega il presidente Erminio Petecca – per lanciare e far conoscere ai più il ruolo e la funzione dei masterplan come opportunità di sviluppo attraverso visioni strategiche di porzioni del territorio irpino, soggette sempre più allo spopolamento demografico e al depauperamento economico.