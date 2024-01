“Creatività nel Management Aziendale: Il Cuore dell’Innovazione”

di Salvatore Guerriero . (Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL)

Viviamo in un mondo degli affari in cui l’arrivo tempestivo con nuovi servizi o prodotti può fare la differenza tra successo e fallimento. La chiave? Persone creative che costantemente generano idee efficaci. Senza la giusta gestione che incoraggi la circolazione di idee, la creatività svanisce, mettendo a rischio la sopravvivenza aziendale.

L’innovazione è il cuore pulsante di ogni impresa, ma senza una costante rigenerazione, il conto alla rovescia per la sopravvivenza inizia. In un contesto internazionale, la concorrenza cresce quotidianamente e si manifesta online inaspettatamente, lasciando poco spazio per recuperare il terreno perduto.

Investire in formazione per potenziare le capacità di pensiero creativo è una mossa strategica comune. Le aziende dovrebbero anche valorizzare e trattenere i manager creativi, essenziali non solo per generare nuovi prodotti, ma anche per trovare soluzioni pronte a rispondere alle sfide quotidiane.

Un ambiente aziendale che incoraggia la creatività non solo rende il lavoro più dinamico, ma costruisce anche una squadra più forte. I dipendenti desiderano crescere, imparare nuove competenze e affrontare sfide diverse, non vivere la monotonia quotidiana che uccide la produttività e la creatività stessa.

La ricerca del giusto manager creativo può essere facilitata cercando candidati con esperienze e competenze diverse, non temendo profili che abbracciano l’arte, il design, la tecnologia e altri campi creativi. Chiedere esempi di risoluzione di problemi complessi durante il processo di selezione può rivelare la vera creatività dei candidati.

Inoltre, la leadership creativa è cruciale. I leader che ispirano e motivano, che affrontano le sfide con creatività, sono fondamentali per guidare la squadra verso l’innovazione. Trovare il giusto equilibrio tra la gestione della creatività e la canalizzazione verso obiettivi sostenibili è la chiave per un successo duraturo.