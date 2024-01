Operazione di Soccorso nei Monti Irpini: Salvato Tartufaio Bloccato su un Costone. Foto e video

Nella giornata di oggi, 12 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati protagonisti di un’importante operazione di soccorso nei Monti Irpini. Un uomo di 52 anni, originario di Avellino, è rimasto bloccato su un costone durante la sua ricerca di tartufi insieme al suo fedele cane. L’incidente si è verificato in località Incoronata, nel territorio del comune di Sant’Angelo a Scala.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli è stata allertata intorno alle ore 11:00, dando inizio alle fasi di ricerca e recupero del malcapitato. Il terreno impervio e la difficile accessibilità della zona hanno reso necessario l’intervento di unità specializzate, tra cui il nucleo S.A.F. (Speleo – Alpino – Fluviale).

Per garantire un recupero sicuro, è stato chiamato in aiuto l’elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano. Grazie alla precisione e all’esperienza dei soccorritori, l’uomo è stato localizzato e successivamente recuperato dall’elicottero. Il trasporto è avvenuto fino al campo sportivo di Sant’Angelo a Scala, dove il malcapitato è stato affidato ai sanitari del 118 per una valutazione medica.

Fortunatamente, la visita sul posto ha escluso la necessità di un ricovero ospedaliero, testimonianza della prontezza e dell’efficacia dell’intervento di soccorso. Durante l’operazione, sono intervenuti anche il Soccorso Alpino e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, contribuendo al successo dell’operazione.

Questa operazione di soccorso sottolinea l’importanza della preparazione e della collaborazione tra diverse unità specializzate in situazioni di emergenza in ambienti montani. Grazie all’impegno e alla professionalità dei soccorritori, l’uomo è stato riportato in sicurezza, dimostrando l’efficacia del coordinamento tra le forze di soccorso in caso di incidenti in aree remote e difficilmente accessibili.