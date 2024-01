M.I.D.: Dal M.I.D. a “MID Associazioni in Rete” il Movimento apre alle Associazioni”

Il M.I.D. in questi quattro anni di attività ha abbracciato a sé diverse realtà e istituzioni che di comune accordo hanno inteso perseguire gratuitamente degli scopi ben specifici e definiti, volti al miglioramento sicuramente della qualità della vita dei cittadini con disabilità residenti sul territorio della Regione Campania attraverso la stipula di un protocollo di intesa.

Da questo protocollo che ha per finalità l’impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare e incentivare la nascita di nuovi spazi servizi e trasporti accessibili e fruibili da tutti, stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza della normativa esistente e promuovere lo studio di snellimento ed armonizzazione della stessa, per evitare il sorgere di nuove barriere, promuovere progetti atti a favorire il reinserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro e poter partecipare senza discriminazioni alle numerose opportunità lavorative, culturali e sportive, organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione dell’attività svolta per coinvolgere le Istituzioni centrali e locali, i cittadini, le forze sociali e produttive per la presa di coscienza delle problematiche di che trattasi e inoltre rappresentare “le buone pratiche.

Al fine di concretizzare il progetto di rete si è convenuti in comune accordo di dare un nome unico a questa comunione di intenti operativi per mettere insieme tante idee e opportunità da sviluppare sul territorio partendo dalla città fino a raggiungere i confini regionali, il tutto nel rispetto dell’autonomia statuaria di ogni singola realtà.

Soddisfatti del risultato raggiunto auspichiamo che presto questa comunione di intenti possa abbracciare anche tante altre realtà, con la collaborazione anche del Cesvolab, che vorranno condividere gli scopi prefissati ma anche di tante Amministrazioni Comunali e Regionali che vorranno raccogliere le nostre proposte e idee.

Questa nuova formula di individuazione di un nome che raccolga tutte le entità aderenti al M.I.D. avrà caratteristica sperimentale della durata di sei mesi.

Nel mese di luglio 2024 si farà un’analisi dei risultati raggiunti e si valuterà insieme come proseguire la collaborazione conclude il M.I.D.