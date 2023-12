Nuovo esecutivo all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia: c’è anche il nolano Nando Giampietro

Un nolano nell’esecutivo dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia. La nuova composizione vedrà al fianco del Presidente, Lorenzo Capobianco, il segretario Ferdinando Natale Giampietro, ed il tesoriere Antonio Cerbone. Grande soddisfazione per il nolano Giampietro che dopo un anno dalla sua elezione raggiunge il vertice dell’amministrazione dell’Ordine.

“ Ringrazio i miei colleghi per la loro fiducia. – dichiara Giampietro – Il mio obiettivo come ho dimostrato nell’ultimo anno da consigliere sarà e resterà sempre quello legato alla società civile che deve riacquisire fiducia e rispetto nei confronti della figura dell’architetto. Per far questo è necessario che il progetto d’architettura esca dagli studi e dai luoghi preposti, avvicinandosi alla società, attraverso mostre ed eventi aperti ai non addetti ai lavori. Che si racconti, che si renda comprensibile e chiara la differenza tra edilizia e architettura. La valorizzazione del ruolo dell’architetto nel XXI secolo passa necessariamente attraverso una forte azione politica e di divulgazione, di cui gli ordini professionali devono farsi carico, agendo su più fronti per creare le condizioni necessarie affinché questo processo sia il più rapido possibile.”