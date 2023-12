NOLA. Trionfo di Eccellenza al Premio ‘Donna lo Devi a Te’: Celebrazione di Donne Straordinarie e Ispiratrici

NOLA – Si è svolta, presso la Parrocchia di San Giorgio Martire di Liveri, la quarta edizione del premio “Donna, lo devi a te”, promosso dall’avvocata Giovanna Russo, presidente dell’associazione “Giuridicamente”. Di seguito le foto di una fantastica serata all’insegna di forti emozioni e gioia per le quattro donne premiate e per il pubblico estremamente coinvolto.

Le premiate ossia Filomena Lamberti, Giuliana Covella, Mariagrazia Galeotafiore, Fiorella Parretta, impegnate nel sociale a sostegno delle donne hanno colto con gran piacere il premio di cui sono state insignite, congratulandosi con l’Avvocato Giovanna Russo.

Inoltre, sono stati conferiti dei riconoscimenti speciali agli uomini che contribuiscono con il loro operato ad una società più inclusiva per tutti: Don Aniello Manganello, Luigi Iovino, Francesco PioPiccolo.

La Presidente avv. Giovanna Russo riferisce: mi sento commossa, stupita, emozionata, per la riuscita di un premio che rappresenta il punto di raccolta di un impegno annuale. Ringrazio tutti i presenti.

Si ringraziano, inoltre, le scuole coinvolte, tutti i partecipanti con le esibizioni che hanno creato una suggestiva atmosfera per il premio e la conduttrice Autilia Napolitano.