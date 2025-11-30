Nuovi alberi al quartiere Quattrograna di Avellino, per il restyling dell’area arborea.

Oggi domenica 30 novembre 2025, con una sobria cerimonia, nuovi alberi, sono stati piantumati, in una piccola area del quartiere Quattrograna di Avellino, a lato del nuovo centro sociale, da assegnare quanto prima, a qualche ente.

Un intervento quello della piantumazione, realizzato dal CSV Irpinia Sannio insieme a Legambiente Avellino.

Sono intervenuti :

Padre Gennaro – Parroco del Santuario – Santissimo Rosario.

– Parroco del Santuario – Santissimo Rosario. Antonietta Raduazzo – Consigliera CSV Irpinia Sannio.

– Consigliera CSV Irpinia Sannio. Antonio Dello Iaco – Vicepresidente Legambiente e responsabile al verde di Legambiente di Avellino.

La piantumazione dei nuovi alberi, è stata preceduta dalla benedizione degli stessi, effettuata da: Padre Gennaro.

A margine dell‘evento , abbiamo raccolto qualche dichiarazione.

Antonietta Raduazzo : “ in primis, ho portato i saluti del Presidente Raffaele Amore, e del direttivo CSV Irpinia Sannio ETS, e sono grata per l’invito a presenziare a questa interessante manifestazione prettamente sociale, che valorizza una pur piccola area, di questo quartiere periferico di Avellino, recentemente riqualificato dal punto di vista urbano, dal Comune. E gli alberi, donati dal centro servizi Cesvolab, si inserisce in questo nuovo contesto. La piantumazione degli alberi, non solo contribuisce a valorizzare l’area, ma, ha anche un significato ambientale, per la salute degli abitanti di questo quartiere “.

Antonio Dello Iaco “, Questa manifestazione, ha avuto un ottimo consenso del quartiere Quattrograna, dove abbiamo deciso di piantare 4 alberi di pero fiorito, sono degli alberi importanti perché crescono e fanno una buona ombra, sono degli alberi urbani e arrivano a 5/6 metri. Sono degli alberi che fanno dei fiori profumati in primavera che possono dare ombra in una parte del quartiere riqualificato, ma che ha poca ombra. Quindi cerchiamo anche di dare supporto ad una necessità quella dell’ombra in estate, che fa molto caldo e nuovo verde in questa città. Lo facciamo in un quartiere, perché abbiamo fatto la festa dell’albero qualche giorno fa nel centro città e abbiamo deciso di farlo anche fuori città, perché Avellino è fatta di varie zone e quindi il quartiere importante come Quarttrograna, che è stato purtroppo dimenticato per troppi anni e quindi dopo questa riqualificazione, avviata dal Comune con i nuovi alloggi popolari, il nuovo centro sociale e un campo di bocce è necessario anche dare un segnale che la Comunità è presente anche con le associazioni del terzo settore e quindi Legambiente e CSV Irpinia Sannio, hanno voluto donare questi 4 alberi nel quartiere Quattrograna “.

Carmine Martino