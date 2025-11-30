Il Nola batte anche il Manfredonia: un super gol di Estrella vale i 3 punti per i Bianconeri

Il Nola continua a vincere e centra il settimo risultato utile consecutivo. Dopo la vittoria a Barletta arriva anche quella con il Manfredonia tra le mura amiche. Senza Marcelli, Dell’Orfanello, Izzillo e D’Amore mister Giampà dà spazio ai giovani Galizia e Iannello e si gioca la carta Cipolla avanzato in mediana. I bianconeri cominciano a razzo e trovano il vantaggio già dopo 2 minuti grazie ad un eurogol al volo di Estrella al ritorno dalla squalifica. Il Nola però non abbassa l’intensità e al 15′ si ritrova anche in superiorità: cattiva condotta sportiva di Jallow su Berardocco e rosso diretto per l’attaccante ospite. Poco dopo ci prova Cipolla dalla grande distanza ma la palla va di poco alta. Il Nola accelera e cerca fortuna anche dai calci piazzati e quasi la trova ma il corner di Berardocco galleggia in area e va fuori. Al 36’ occasione di Iannello al 36′ che di testa va vicino al suo quarto gol stagionale. La seconda frazione di gara si gioca sulla falsariga della prima. Nolani subito pericolosi con Nunziante che, imbeccato da Berardocco, si trova a tu per tu con Brahja in corso e prova a scavalcarlo con un pallonetto che però non trova la porta. Poco dopo ancora Iannello pericoloso ma il suo piattone in area fa solo la barba al palo. Al 63′ c’è però l’episodio che cambia l’inerzia e riporta la parità numerica: contatto tra Cipolla e Brahja, per il direttore di gara ci sono gli estremi per il giallo per il numero 13 nolano e quindi per l’espulsione per doppia ammonizione. Il Manfredonia si rende subito pericoloso con un colpo di testa di Babaj su cross di Esposito, la sfera però va a lato. I pugliesi accelerano, ma per due volte l’esultanza per il pari è strozzata in gola per altrettante reti annullate per fuorigioco. Il Nola tiene bene e, anzi, all’ultimo secondo ha l’occasione per chiuderla: filtrante illuminante di Nunziante per Fangwa, il numero 24 nolano si ritrova davanti a Brahja che però di piede gli nega la gioia del gol. Poco conta, al triplice fischio sarà il Nola ad esultare. “Incontravamo una squadra in forma ma abbiamo risposto bene – ha dichiarato mister Domenico Giampà – Non credo di poter parlare di sof erenza, anzi eravamo anche in controllo della gara. I gol annullati per fuorigioco sono situazioni che abbiamo previsto, ci lavoriamo per far sì che gli attaccanti non siano in gioco in quei casi. In questa gara si è vista la forza della squadra. Era uno scontro diretto soprattutto per la salvezza. Il campionato è lungo ma i miei ragazzi oggi sono stati grandiosi”.

IL TABELLINO

Reti: Estrella 2′ (N).

FC Nola 1925: Montalti, Cipolla, Galizia (81′ Cacciatore), Capone, Setola, Nunziante, Iannello (70′ Ambrosio), Berardocco, Ahmetaj (53′ Fangwa), Guarracino (77′ Peluso), Ahmetaj. A disposizione: Olszewski, Barretta, Papa, Cacciatore. Allenatore: Domenico Giampà.

Manfredonia: Brahja, De Luca, Cicirelli, Babaj, Urain, Balba (83′ Okoh), G iglio, Biagioni, Esposito (76′ Muscatiello), Jallow, Spinelli (65′ Capogna). A disposizione: Sibilano, Fatone, Belloisi, Di Maso, Prencipe, Scoccola.

Allenatore: Nicola D’Angelo.

Arbitro: Palmisano di Saronno (assistenti Trapasso di Vibo Valentia e Presta di Cosenza).

Note: ammoniti Peluso e Montalti per il Nola, espulsi Cipolla per il Nola e Jallow per il Manfredonia.