NOLANO. “Charity Dinner e Bike Tour 2024: campioni del ciclismo e ricercatori insieme per la lotta alla fibrosi cistica”

Il Charity Dinner che aprirà la 12^ edizione del Bike Tour a favore di Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica è organizzato dalle delegazioni di Saviano, Napoli e gruppo di sostegno di Vitulazio. Mercoledì 2 ottobre a Palazzo Nemo Eventi i campioni delle due ruote Francesco Moser, Davide Cassani e Simoni siederanno a tavola, insieme a tanti ospiti ed invitati, per far conoscere e raccogliere fondi per sconfiggere la fibrosi cistica. Ma si metteranno anche in sella per la XII edizione del Charity Bike Tour 2024 che quest’anno, il giorno dopo giovedì 3 partirà da Caserta per raggiungere Lecce il 5 ottobre prossimo. Il Charity Bike Tour Fondazione Fibrosi Cistica Ricerca Evento charity e sportivo è nato nel 2012 da un’idea del Presidente e co-fondatore di FFC Ricerca Matteo Marzotto per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia genetica grave più diffusa in Europa, la fibrosi cistica, attraverso uno sport alla portata di tutti, il ciclismo. Accanto a Matteo Marzotto nel Bike Tour, ci sono i campioni che hanno fatto sognare milioni di sportivi e appassionati di ciclismo come Gianni Bugno, Davide Cassani, Claudio Chiappucci, Mario Cipollini, Maurizio Fondriest, Francesco Moser che hanno pedalato e pedalano per far conoscere e appunto raccogliere fondi per sconfiggere la fibrosi cistica. Con loro altri importanti protagonisti del nostro ciclismo, che fanno parte del nucleo storico dell’iniziativa sin dalla prima edizione: il ciclista e professionista Max Lelli, il nutrizionista Iader Fabbri, il campione paralimpico Fabrizio Macchi. Negli anni si sono uniti le élite Sofia Bertizzolo e Katia Ragusa, gli olimpionici Jury Chechi, Alessandra Sensini, Paola Pezzo, Maurizio Fondriest e Alessandra Fior e da quest’anno in sella anche Justine Mattera. Nella serata organizzata dal gruppo di Saviano e Napoli e la delegazione di Vitulazio e con il sostegno di tanti amici i campioni del ciclismo, ma anche e soprattutto i ricercatori illustreranno i progetti e i risultati della ricerca. Intanto nel corso della settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica, il Comune di Saviano ha illuminato di verde lo storico Palazzo Allocca.