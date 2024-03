NOLA. Storie d’aziende: 3Dline, dal 1991 l’incarnazione di 4 generazioni di passione e professionalità

di Saverio Bellofatto

Se al posto delle calzature ci fosse una scultura o un quadro potremmo ritenere che siamo davanti ad una creazione appartenente all’arte, per questo patrimonio culturale dunque, perché non si attribuisce il medesimo valore alla calzatura? A partire dagli anni 50 lo stile italiano inizia a scandire il progredire della moda: sandali più audaci e décolleté spopolano e creano nuove tendenze. Negli anni Sessanta alcuni nuovi trend si diffondono mischiandosi. Fortunatamente, due decenni dopo l’Italia ritorna regina incontrastata della moda! Grazie a marchi e firme del made in Italy che che ancora oggi sono un punto di riferimento. Oggi le scarpe, dopo essere state per secoli e secoli un prodotto esclusivamente artigianale, vengono prodotte per la stragrande maggioranza su larghissima scala e con mille materiali diversi e con colori e forme di ogni tipo. Proprio in quegli anni, a Nola, la famiglia D’Avanzo, si afferma nel commercio di calzature e borse, diventando un punto di riferimento per la bassa irpinia e l’agro nolano. Una passione che si trasmette da padre in figlio fino alla nascita di 3Dline; l’esperienza di quattro generazioni di commercianti di scarpe. Sempre all’avanguardia nelle proposte al passo con la moda e con la valorizzazione del made in Italy, aprono nel 1991 il grande negozio di via Taranto a Nola. L’azienda focalizza la sua attenzione su prodotti ad alto contenuto tecnologico e comfort, senza trascurare il design, preferendo scarpe e pelletteria di manifattura italiana. Professionalità e consulenza perfezionano l’assistenza alla clientela, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze personali. Il rapporto diretto ed esclusivo con le case produttrici è la conseguenza della consapevolezza che un prodotto falso è un reato vero. Da sempre … un passo avanti. Attualmente diretta dall’imprenditore Paolino D’Avanzo che si avvale di un team di grande professionalità e competenza.