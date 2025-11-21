Nola, riaperta via Giordano Bruno dopo il cedimento: sistemata la voragine, viabilità ripristinata

È stata finalmente ripristinata la viabilità in via Giordano Bruno a Nola, dopo le ore di chiusura dovute alla formazione di una voragine che aveva reso necessario il blocco della strada e la messa in sicurezza dell’intera area.

Il cedimento, verificatosi nella zona compresa tra l’arco e l’incrocio con via Anfiteatro Laterizio, aveva portato alla chiusura immediata al traffico e all’intervento delle squadre tecniche per delimitare la zona e avviare i lavori di consolidamento.

Voragine risistemata e strada di nuovo transitabile

Nella serata di oggi, gli operai hanno completato la messa in sicurezza e la risistemazione del manto stradale, consentendo così la riapertura della strada e il ritorno alla normale circolazione dei veicoli.

Restano però alcune considerazioni da parte dei residenti e dei commercianti della zona, che auspicano un intervento definitivo:

L’auspicio dei cittadini: “Si riposizionino anche i basolati”

La richiesta è chiara: dopo il lavoro di emergenza, sarebbe necessario procedere anche al riposizionamento dei basolati storici, per restituire alla strada il suo aspetto originario e garantire una maggiore durabilità dell’intervento.