Studentessa di 13 anni cade dalla finestra della scuola: trasportata in elicottero all’Ospedale

Momenti di grande paura questa mattina, venerdì 21 novembre, in un comune della provincia di Frosinone, dove una studentessa di una scuola media è caduta da una finestra al primo piano dell’istituto. L’incidente si è verificato intorno alle 11, durante l’orario scolastico.

La ragazza, di 13 anni, è stata soccorsa immediatamente dal personale della scuola e dai sanitari del 118, giunti sul posto insieme a un’eliambulanza. Vista la dinamica e le condizioni della giovane, i medici hanno disposto il trasferimento urgente all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Secondo quanto trapelato, l’adolescente avrebbe riportato traumi alla testa e alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Rimane comunque sotto osservazione per tutti gli accertamenti del caso.

Indagini in corso

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Anagni, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica della caduta. Le prime informazioni raccolte parlano dell’apertura di una finestra da parte della studentessa, seguita da una perdita di equilibrio o da un’improvvisa caduta, ma tutte le ipotesi restano al vaglio degli investigatori.

I militari stanno ascoltando testimoni e personale scolastico per chiarire se si sia trattato di un incidente fortuito o se possano emergere ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

La comunità locale, scossa dalla notizia, attende ora aggiornamenti sulle condizioni della giovane e sull’esito delle verifiche da parte delle forze dell’ordine.