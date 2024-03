NOLA. Rassegna Donne e Legalità. Al caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi arrivano Il magistrato Catello Maresca e il direttore di Fanpage Francesco Cancellato

Saranno il magistrato Catello Maresca ed il direttore di Fanpage Francesco Cancellato ad aprire la settimana di incontri presso il caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi a Nola.

Doppio appuntamento lunedì 11 marzo: alle ore 15.00 con Francesco Cancellato e alle ore 17. 30 con Catello Maresca.

Entrambe le iniziative rientrano nell’ambito della rassegna “Donne e Legalità” promossa dallo store nolano diretto dalla giornalista Autilia Napolitano in sinergia con gli enti associativi del territorio e le scuole.

Ad intervenire lunedì, insieme agli autori, il vicesindaco di Nola, Carmine Sautariello, il presidente dell’associazione Ipazia di Visciano, Antonio Soviero, la presidente dell’Archeoclub Flora Nappi Ambrosio, la presidente dell’associazione Fidapa di Nola, Antonietta Scafuro e la vicepresidente del Cif di Cimitile, Donatella Provvisiero.

Presente anche una rappresentanza degli alunni del liceo classico “G. Carducci” di Nola guidato dalla dirigente scolastica Assunta Compagnone e dell’istituto “Masullo Theti” di Nola diretto dalla dirigente Elisa De Luca.

“Un impegno sociale ma soprattutto la ferma convinzione che certi argomenti vadano affrontati non in modo occasionale quanto mediante progetti mirati di divulgazione – spiega Autilia Napolitano – è questo il senso della nostra rassegna che si rivolge a tutti mettendo al centro i giovani. Ringrazio gli autori, le case editrici con le quali la sinergia è fondamentale, le associazionie le scuole che, come noi, credono nell’importanza di questi momenti”.