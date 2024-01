NOLA. Le Prospettive del ‘Leone-Nobile’: Intervista al Dirigente Scolastico Vincenzo Serpico in Vista degli OPEN DAYS

Incontriamo, nella sede centrale dell’Istituto Superiore “Leone-Nobile” di Nola, il dirigente scolastico Vincenzo Serpico, nell’immediata vigilia dell’OPEN DAYS che si realizzerà nei giorni 20 e 21 gennaio p.v..

Se Lei dovesse indicare ai nostri lettori gli indirizzi formativi della sua Istituzione ed i contenuti di studio degli stessi, cosa ci direbbe sinteticamente? L’Istituto Superiore “Leone-Nobile” è ricco di indirizzi: Manutenzione Elettrica e Meccanica, Odontotecnico, Grafico, Agrario, Meccatronica, Turistico, tutti direttamente collegati con il mondo del lavoro.

Il prossimo anno scolastico si arricchisce di qualche nuovo indirizzo? Siamo stati autorizzati a ricevere iscrizioni per il 2024/2025 per gli indirizzi di: Servizi Culturali e dello Spettacolo, oltreché della Moda ed Abbigliamento in orario diurno.

Quali sono le aspettative che Lei prevede per il nuovo? I servizi culturali e dello Spettacolo dovrebbero ricevere dall’utenze copiose simpatie e scelte, visto che di pari si può trovare qualcosa solo nel territorio della città di Napoli e nelle immediate vicinanze, così come per la Moda e l’Abbigliamento abbiamo sentore che molti iscritti attualmente alle classi terze della scuola media in provincia vogliano gratificarci delle loro iscrizioni.

Il nuovo che avanza… ed il vecchio? Per vecchio Lei intende i percorsi di studio già in nostro possesso! Io penso che, ad esempio, lo storico indirizzo della Manutenzione Elettrica e Meccanica, sia da considerare come un ottimo viatico per il mondo del lavoro, anche a leggere le notizie che ci giungono dalle Camere di Commercio di tutta Italia, che indicano nei meccanici e negli elettrici gli ambiti lavorativi richiesti e non soddisfatti. Quest’anno abbiamo operato in sinergia con la Regione Campania gli esami di qualifica professionale a manutentori elettrici e meccanici, proprio per confermare la nostra attenzione verso la scuola del saper fare.

Gli OPEN DAYS come saranno strutturati? Nel modo più ordinario e sempre avvincente. Per l’intera giornata del 20 e per metà giornata del 21 gennaio aule e laboratori vedranno impegnati docenti ed alunni in attività tecnico-pratiche, con il supporto di materiali audio e video che mostreranno alle famiglie ed ai futuri alunni la realizzazione di una vera e propria lezione e della divulgazione di tutti i piani di studio previsti nel primo biennio, nel secondo biennio e nelle classi quinte.