NOLA. Incidente mortale nella notte, perde la vita una giovane 23enne di San Paolo Bel Sito

Un incidente mortale è avvenuto nelle prime ore di oggi venerdì 5 agosto 2022 a Nola in via On. Napolitano all’incrocio con via Nazionale nei pressi della rotatoria presente laddove vi era una volta la caserma dei Vigili del Fuoco di Nola. A perdere la vita una giovanissima di 23 anni di San Paolo Bel Sito (NA), che era trasportata di una moto il cui conducente, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e avrebbe urtato la rotatoria facendo poi un balzo di diversi metri, per schiantarsi poi vicino ad un muretto di un’abitazione. Il tutto è successo intorno alle 3,30. Per la giovane 23enne non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo, il conducente del mezzo invece non ha subito particolari danni ma è stato comunque portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola per gli accertamenti del caso. Scene di strazio sul posto per la presenza di amici e conoscenti e poi all’arrivo della famiglia alla vista del corpo senza vita della ragazza. Inutili i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sul posto hanno operato i Carabinieri della Radiomobile di Nola e gli agenti del Commissariato di Polizia sempre di Nola. La salma della ragazza è stata posta sotto sequestro e trasferita al II Policlinico di Napoli su ordine del magistrato di turno intervenuto. Accertamenti sono tutt’ora in corso.