AVELLA. Finanziata la costruzione della nuova scuola elementare, arriveranno con il PSRR ben 5.776.643,34 euro e non solo

Grande risultato quello ottenuto dall’Amministrazione Biancardi per essere stata ammessa nella graduatoria per ottenere il finanziamento dalla Regione Campania per la demolizione e ricostruzione della nuova scuola Elementare di via Francesco De Sanctis di Avella. L’amministrazione sì è vista quindi approvare il progetto di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico presentato sotto il sindacato di Domenico Biancardi, ottenendo ben oltre 5,5 milioni di euro che consentiranno al paese di avere una scuola tutta nuova e all’avanguardia. Il finanziamento rientra nella programmazione regionale in materia di edilizia scolastica grazie ai fondi PSR. Ma c’è di più, finanziato anche l’adeguamento per spazi funzionali da adibire a mensa scolastica ottenendo la somma di 357 mila euro. Un bel risultato quello dell’amministrazione avellana per un rilancio delle strutture scolastiche del paese sempre attenzionate dagli amministratori locali.