NOLA. Il caffè letterario della Mondadori di Nola compie un anno. Domenica libri in scena per festeggiare il primo anno di attività

Libri, parole, musica e teatro: in scena nel caffè letterario della Mondadori di Nola la festa della cultura.

L’evento si terrà a partire dalle ore 18.00 di domenica 19 novembre quando lo store letterario di piazza Marconi, diretto dalla giornalista Autilia Napolitano, spegnerà la prima candelina.

Protagonisti saranno i libri con le loro storie interpretate dagli attori Peppe Ciringiò, Antonietta Covone e Maria De Risi.

Alla chitarra, invece, il maestro Pasquale Lavinio. Art director Maria Rosaria Napolitano.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un programma di appuntamenti letterari iniziati lo scorso 4 novembre con lo scrittore napoletano Lorenzo Marone e che si concluderà giovedì 30 novembre con la nota tiktoker napoletana Sara Penelope Robin per poi riprendere a dicembre.

Un bilancio decisamente in positivo per lo store nolano che, in 365 giorni, si è reso protagonista di circa 100 presentazioni coinvolgendo centinaia di studenti del territorio mediante progetti lettura, incontri con l’autore e le colazioni letterarie. Un progetto quest’ultimo che consente ai ragazzi di fare colazione tra gli scaffali, grazie anche ad una piccola area bar presente, e di confrontarsi sui temi di attualità sollecitati dalla lettura di un libro.