Il 16 novembre 2023 è stata costituita la Confederazione Co.N.A.P.I. Avellino Benevento. Ad essa potranno partecipare tutte le aziende dei due territori ed aderire al famoso sindacato datoriale.

La Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori (Co.N.A.P.I.) rappresenta in Italia 14.000 aziende e oltre 44.000 dipendenti. Grazie alla sua storia ventennale e un processo di crescita ed espansione avviato nel 2010 oggi vanta un importante radicamento su scala nazionale con 170 sedi diffuse in 17 regioni italiane. La struttura si basa su una Confederazione Nazionale a cui afferiscono le varie Federazioni locali, che interagiscono con le proprie caratteristiche peculiari. Co.N.A.P.I. offre una serie di servizi tra i quali la sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs.81/08, formazione, contrattazione collettiva. Inoltre la Confederazione ha costituito la commissione di certificazione dei contratti ex d.lgs.81/08 e l’Organismo Paritetico Nazionale. Come tutte le confederazioni si configura come un ente che opera nei campi del welfare generato dalla contrattualistica di II livello. Infatti il ruolo attivo di Co.N.A.P.I. all’interno degli Enti Bilaterali, permette alla Confederazione di garantire alle imprese aderenti una efficace rete di servizi per il lavoro.

La svolta avviene nell’anno 2006, quando alla guida dell’associazione viene eletto il presidente, dott. Minichiello Basilio. L’associazione comincia progressivamente ad acquisire un rilievo nazionale ed al core business tradizionale – la tutela degli interessi dei suoi associati nelle sedi istituzionali e politiche – aggiunge un nuovo obiettivo fondamentale, che ne caratterizzerà l’operato negli anni a seguire fino ad oggi: l’offerta di servizi strumentali all’imprenditoria ed in particolar modo la formazione degli associati.

La Confederazione ha sottoscritto ad oggi almeno 36 contratti collettivi tra cui si segnalano a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti contratti collettivi nazionali del lavoro: Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore sanitarie, socio-sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private; per i dipendenti del pulimento e multiservizi; per i dipendenti della scuola non statale; per i dipendenti della promozione sociale; per i dipendenti del settore domestico; per i dipendenti del settore turismo, pubblici esercizi e sale bingo; per i dipendenti dei soci lavoratori delle associazioni; per i dipendenti del settore terziario, commercio, turismo e servizi delle imprese; del settore alimentazione & panificazione; per emotional manager – coach – counselor dipendenti da aziende del settore del commercio, dei servizi, del terziario e del comparto artigiano.

Previste due nuove sedi per la nuova Confederazione: una ad Avellino e una prossimamente a Benevento.

Ecco i membri del direttivo:

Presidente: Enrico Lo Conte

Segreteria Politica: Angelita Ciccone

Tesoriere: Lisa Minichiello

Consiglieri:

Dott. Antonio Schena

Ing. Meola Aldo

Dott.ssa Rosalia Passaro

Dott.ssa Rocco Crugnale

Avv. De Nigris Mario

Dott. Ruongo Enrico