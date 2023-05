NOLA. Gli alunni della classe 3D della Merliano Tansillo premiati al Festival Internazionale dell’Economia, che si terrà a Torino  dal 1 al 4 giugno 2023

Anche quest’anno, la scuola Merliano Tansillo ha aderito all’iniziativa Ecoquiz del Museo del Risparmio di Torino, iscrivendo nove classi al concorso 3A -1C-1D- 2D- 3D-3H- 1I-1L -3N.

Sono 110 le scuole iscritte al concorso, più di 1200 alunni che lo scorso 03 aprile si sono affrontati in un quiz.

Dieci le classi che si sono qualificate per la finale del 28 aprile tra cui 2 della Merliano Tansillo, le stesse che poi si sono aggiudicate il podio.

La scuola sarà premiata presso l’ Auditorium grattacielo dell’ Intesa Sanpaolo, con la partecipazione dell’economista TITO BOERI, della docente universitaria presso l’Università degli studi di Bologna LAURA BOTTAZZI, e da ANNA MARIA LUSARDI Professore Universitario di Economia e Contabilità presso la George Washington University School of Business (GWSB).

Gli alunni guidati dalla prof.ssa Notaro hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e si sono cimentati su argomenti afferenti l’economia circolare e sull’importanza di uno sviluppo economico più sostenibile e inclusivo, che passi attraverso la tutela della biodiversità, l’uso consapevole delle risorse e la cura dei più deboli.

Il 1 Giugno accompagnati dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero e dai docenti Ferniani e Notaro, partiranno alla volta di Torino.

Il viaggio premio sarà arricchito anche da un percorso culturale , che permetterà agli alunni di ampliare ancora di più il proprio bagaglio culturale.

La Dirigente Scolastica, ancora una volta, si complimenta per i risultati raggiunti, con gli studenti, che hanno capito quanto “L’alfabetizzazione finanziaria è un’abilità essenziale per prosperare nella società di oggi.”, così come più volte ha sostenuto l’esperta ANNA MARIA LUSARDI.