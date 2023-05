NOLA. Gli alunni della classe 3D della Merliano Tansillo il 24 maggio 2023 premiati dalla Regione Campania per il concorso di idee Cambiamo Aria!!!

Gli alunni della classe terza D , coadiuvati dalla pr of.ssa Notaro, hanno aderito al concorso di idee “Cambiamo Aria” realizzando il progetto “ RespiriAmo il cambiamento” mediante la realizzazione di uno spot pubblicitario e la creazione di una pagina web con applicativo google sites.

Glia alunni hanno messo in gioco non solo le competenze acquisite, ma hanno dimostrato di saper utilizzare quanto offerto dal web in termini di risorse ed applicazioni.

Il lavoro realizzato è consultabile al seguente link: https://sites.google.com/merliano.it/www-cambiamoaria-3d-22-23-merl/home-page

Il progetto ha confermato che un’istruzione di qualità nasce dal perfetto connubio tra tradizione ed innovazione ed in questo settore si può ampiamente affermare che la Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero spinge in più direzioni, offrendo agli utenti un ventaglio di possibilità attraverso moduli specifici di robotica.

Sacrifici ben ripagati ed entusiasmo a mille, quando la Dirigente scolastica ha comunicato agli alunni di essere vincitori e che il prossimo 24 maggio c.a. saranno premiati al teatro Trianon Viviani di Napoli alla presenza dell’Assessore alla Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili Dott.ssa Lucia Fortini e del Direttore Scolastico Regionale Prof. Ettore Acerra .

Moderatore d’eccezione il noto professore Vincenzo Schettini, youtuber creatore del canale la FISICA che ci PIACE!