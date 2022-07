NOLA. Convocazione in seduta straordinaria del Consiglio comunale

Nola. Su disposizione del Presidente del Consiglio comunale, è stato convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno lunedì 1 agosto ore 10.00 e in seconda convocazione martedì 2 agosto alle ore 10 presso la sala consiliare del Municipio in Piazza Duomo.

Il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. SURROGHE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ART.38 D-LGS 267/2000;

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE (ART. 46 C . 2 DLGS 267/2000);

3. PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE (ART.46 C.3 DLGS 267/2000);

4. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2022 AI SENSI DEGLI ART.175 C.8 E 193 ( DLGS 267/2000 );

5. CONVENZIONE CONSIP 2020 – SERVIZIO LUCE 3 –LOTTO CAMPANIA MOLISE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UNA DURATA DI ANNI CINQUE. ISTRUTTORIA SUL PIANO DI INTERVENTI. APPROVAZIONE;

APPRO VAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLI NA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE; 6.

7. RIMODULAZIONE COMPOSIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E CONSULTIVE;