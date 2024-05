Terremoto di Magnitudo 3.5 e 4.4 nei Campi Flegrei questa sera

Oggi, 20 maggio 2024, alle ore 19:51:14 (UTC +02:00) ora italiana, è stato registrato un terremoto di magnitudo Md 3.5 nella zona dei Campi Flegrei a cui ha fatto seguito una altra scossa ancora più forte di 4.4. L’ultima scossa è stata avvertita non solo nella zona collinare e centrale di Napoli, ma anche nei comuni dell’hinterland, come Casavatore e Giugliano in Campania. Segnalazioni pure da Afragola. I Campi Flegrei erano già stati interessati stamani da uno sciame sismico, la cui scossa principale era stata di magnitudo 2.3, alle 8.50.

Il terremoto ha interessato una delle aree vulcaniche più attive e monitorate del mondo, conosciuta per la sua storia di eruzioni e movimenti sismici. I Campi Flegrei, situati nei pressi di Napoli, sono una vasta caldera vulcanica che ha registrato una serie di eventi sismici negli ultimi anni, suscitando preoccupazione tra i residenti e gli esperti.

Le autorità locali stanno attualmente valutando la situazione, ma al momento non si segnalano danni significativi a edifici o infrastrutture. La Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) stanno monitorando attentamente l’area per rilevare eventuali scosse di assestamento e valutare ulteriori rischi.