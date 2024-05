SPERONE. Nomina scrutatori elezioni Europee 2024. “Sperone Libera”: “La Fumata è Nera Anche alla Terza Convocazione per la Nomina degli Scrutatori”

(Riceviamo e Pubblichiamo). Anche alla terza ed ultima convocazione per la nomina degli scrutatori per le Elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno 2024 la Fumata è stata nera, perché il Sindaco Presidente, Adolfo Alaia, e il membro di maggioranza Paola Rosiello, per la seconda volta consecutiva si sono allontanati dall’aula non facendo svolgere regolarmente le votazioni, così come previsto dall’art. 6 della legge n. 95/1989.

Un atteggiamento che definiamo antidemocratico e irrispettoso della Legge. Pur di non permettere ai membri di minoranza consiliare di nominare sei scrutatori, hanno preferito abbandonare l’aula. Ricordiamo, per inciso, che in commissione siedono due membri di maggioranza e due membri di minoranza, quindi perfetta parità.

Ci era stato proposto il sorteggio ma non abbiamo accolto la proposta, perché nel corso degli anni la maggioranza non lo ha mai voluto ed ora, perché in difficoltà, lo pretendeva!

Ora spetterà al Prefetto e al Procuratore della Repubblica definire le eventuali conseguenze di natura amministrativa/penale verso coloro che si sono resi responsabili dell’accaduto

Noi, come membri di opposizione in seno alla commissione, abbiamo semplicemente chiesto il rispetto della Legge e delle disposizioni prefettizie.

Meditate gente, meditate!!!

I Consiglieri Giuseppe Perna e Angelo Cantalupo