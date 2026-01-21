Nola, controlli antidroga: arrestato un trentenne trovato con cocaina e crack

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in campo dalla Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi straordinari coordinati dalla Questura di Napoli.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Nola hanno arrestato un uomo di 30 anni, residente a Nola e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il fermo è avvenuto nel corso di un controllo in via Fonseca, dove i poliziotti hanno ispezionato un’autovettura con a bordo il sospettato. A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 36 dosi di cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 18 grammi, oltre a una somma di denaro pari a 20 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio e ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

Alla luce degli elementi emersi, il trentenne è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di droga sul territorio nolano, con controlli mirati e costanti volti a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.