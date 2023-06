NOLA. “Asta di beneficenza”: quando l’arte incontra la solidarietà diventa Amore, Forza e Gioia. Il ricavato andrà alreparto di ematologia ed oncologia pediatrica

Lunedì 12 giugno, presso il convento di Santo Spirito a Nola in provincia di Napoli, si terrà la prima asta itinerante di beneficenza, organizzata da Antonella Aliperti, referente territoriale A.G.O.P. (associazione genitori oncologia pediatrica), il cui ricavato andrà al reparto di ematologia ed oncologia pediatrica dell’Università degli studi di Napoli Luigi Vanvitelli. Da domenica 11 giugno i quadri saranno esposti e commentati da un critico d’arte e il giorno successo, alle ore 17:00, si terrà l’asta.

Stefania Guarracino, giornalista, scrittrice e promotrice dell’evento, in merito all’asta posta in essere, ha dichiarato: “È una sorta di viaggio nell’arte dove degli artisti donano i propri dipinti del tutto gratuitamente, per una causa lodevole e piena d’amore. Per chi deve fare un regalo, un pensiero ad una persona alla quale tiene, lo fa con un doppio valore: donare la bellezza di un’opera unica, un dipinto singolare e nel contempo aver contribuito a sostenere un reparto così delicato e complesso che è quello oncologico dell’Università degli studi di Napoli Luigi Vanvitelli. Invitiamo tutti a partecipare parchè non è una frase ad effetto, ma la solidarietà è un gesto d’amore non fatto per gli altri, ma soprattutto per noi stessi“.

Divulgare eventi così importanti, che hanno un impatto sociale ed umano di grande valore, è necessario e costituisce per Stefania Guarracino una grande opportunità: più manteniamo il nostro cuore aperto nelle vibrazioni della gratitudine, più creiamo situazioni di benessere. L’asta benefica è un meraviglioso modo per stare insieme, per sperimentare un momento d’arte, di poesia, di cordialità ed amore condiviso.