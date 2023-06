NOLA. Torna “2 passi in città”: appuntamento per sabato 11 alla scoperta della storia e del benessere

Si svolgerà sabato 10 giugno la terza edizione di “2 passi in città” Il raduno è programmato alle ore 18.30 in Piazza Giordano Bruno. Da qui, con la guida dell’architetto, ricercatore e storico Maurizio Barbato, partirà la passeggiata alla scoperta di alcuni luoghi storici della città.

Per questa edizione, il tragitto porterà alla scoperta della storia di Palazzo Vincenti, in piazza Giordano Bruno, del Palazzo di Città, nel cuore della città bruniana, per concludersi in corso Tommaso Vitale, presso l’antico edificio della Dogana, luogo dei dazi al tempo degli Orsini. L’evento prevede la partecipazione della Compagnia Teatrale Nolana Pipariello e dell’attore Gennaro Caliendo

L’evento, totalmente gratuito, nasce da un’idea della dottoressa Carmen Siciliano, per la promozione del benessere psico-fisico in città, ed è promosso da DIETNATURAL.

Ad affiancare il progetto in questa occasione è anche “Antica Dogana”, locale che conserva le testimonianze del luogo dei dazi, come descritto da Ambrogio Leone, ed il patrocinio morale dell’ associazione MU.S.A.