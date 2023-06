LAURO (AV). Ecco la seconda edizione della gara podistica in memoria del giornalista sportivo Franco Lauro

LAURO – Domenica 18 giugno, si terrà a Lauro (AV), per il secondo anno consecutivo, la gara podistica in memoria del giornalista sportivo Franco Lauro. La manifestazione è organizzata dall’ASD Giovani Lauro con il patrocinio del Comune di Lauro.

La partenza e’ fissata per le ore 8:30 da via Principe Lancellotti e si snoderà in un percorso che attraverserà le strade della cittadina. L’ evento sarà organizzato in collaborazione con il comitato provinciale di Avellino A.S.C. e l’ A.S.C Comitato Provinciale di Napoli.