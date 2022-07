Un vasto incendio si è sprigionato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, tra Nola e Piazzolla esattamente in via Nola – San Gennaro, ad andare a fuoco un capannone della ditta Simonetti dove erano parcheggiati diversi automezzi. Sul posto operano diverse autobotti dei Vigili del Fuoco oltre alla Polizia di Stato. Per il momento non si conoscono i dettagli dell’accaduto.

