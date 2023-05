Nol. Massimiliano Virgilio ospite della Mondadori di Nola. Parte il progetto letture ad alta voce

È lo scrittore, sceneggiatore ed autore televisivo Massimiliano Virgilio il nuovo ospite del caffè letterario della Mondadori di Nola. L’autore napoletano è atteso alle ore 18 di venerdì 12 maggio nel salotto culturale di piazza Marconi diretto dalla giornalista Autilia Napolitano dove presenterà il suo ultimo libro “Il tempo delle stelle” edito da Rizzoli.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Lions Club “Nola Host Giordano Bruno” presieduto da Nello Manzi, rientra nell’ambito degli appuntamenti del ricco programma promosso dallo store nolano “Maggio, fioriscono i libri” che vede in cartellone fino per tutto il mese di maggio diversi autori come Tiziana Ferrario, Catello Maresca ed Anna D’Auria.

Domani, invece, giovedì 11 maggio spazio alla lettura ad alta voce con l’aperitivo letterario organizzato in partnership con il Cif di Cimitile di cui è referente Donatella Provvisiero e l’Archeoclub di Nola presieduto da Flora Nappi Ambrosio. “Leggere Lolita a Teheran” è il libro scelto da cui si partirà per riflettere insieme su varie tematiche.

“Coltiviamo la passione per la lettura rafforzandone il piacere mediante una serie di attività che, da un lato – spiega la direttrice Autilia Napolitano – favoriscono incontri di condivisione, dall’altro stimolano l’interesse verso la cultura. Una formula, quella del caffè letterario che piace non solo agli adulti ma anche ai più giovani che ogni giorno frequentano il nostro store”.