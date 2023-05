MUGNANO DEL CARDINALE. Ultimi giorni di Campagna elettorale tra denunce, esposti e querele. Clima teso in paese

Quella che doveva essere una campagna elettorale nel segno del rispetto delle parti in causa negli ultimi giorni ha visto i toni surriscaldarsi trasformandosi in una competizione al veleno. La sfida per la conquista della fascia tricolore di Mugnano del Cardinale tra il sindaco uscente Alessandro Napolitano e lo sfidante Filomeno Caruso finirà in tribunale. Ieri il candidato sindaco Filomeno Caruso della lista “Nuova Alleanza popolare”, ha presentato un esposto-denuncia a tutti gli organi competenti: Direzione Distrettuale Antimafia, Procura della Repubblica di Avellino, Prefettura, Questura e Carabinieri della Compagnia di Baiano. Secco commento del dott. Caruso ” non faccio sconti a nessuno, prima viene la legalita’ poi tutto il resto”.