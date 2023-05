Avellino letteraria, sabato 13 maggio a Villa Amendola la scrittrice Rubino Alfieri con “Raido”

Nella storica Villa Amendola, nuovo appuntamento con la rassegna “Avellino Letteraria” ideata ed organizzata da Annamaria Picillo, direttore artistico dell’evento. Sabato 13 maggio alle 18, sarà presentato il libro, “Raido” edizioni Pav, di Rubino Alfieri. Dottoressa in architettura edile, da sempre ha affiancato alla sua professione la vocazione artistica, esprimendo sé stessa attraverso diverse forme d’arte tra cui la scrittura. Raido, è un romanzo d’amore, ma anche di riscatto, o meglio, di presa di coscienza da parte della protagonista Selene, una donna che ha sacrificato i suoi sogni per accontentare il marito Luca che, dopo alcuni anni di matrimonio, si dimostra privo di attenzioni ed affetto verso la moglie. Selene, riceve un invito da parte dell’amica Sonia a compiere una vacanza, un viaggio, nella splendida e verde Norvegia. Tra persone nuove e paesaggi mozzafiato, conosce Reidar Manir, un vichingo dall’aspetto selvaggio, che le porterà un certo scompiglio facendole provare forti emozioni, ma soprattutto le trasmetterà quella fiducia che le servirà per capovolgere la sua vita. Complice il viaggio, ed una rivelazione di un segreto riguardante il marito, metterà tutto in discussione. Passione ed inganno si intrecceranno sotto cieli stellati e boschi magici, con la protezione della runa Raido, un simbolo che condizionerà per sempre le vite dei nostri protagonisti. A confrontarsi con la scrittrice la giornalista Daniela Apuzza. Intermezzo musicale a cura del maestro, Davide Ferrara, chitarrista. Esposizione a tema: “L’arte ritrovata”, Museum & Events.