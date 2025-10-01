Festa di San Francesco, via libera definitivo: dal 2026 il 4 ottobre torna festa nazionale in calendario

È ufficiale: il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, torna ad essere festa nazionale. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che riporta in calendario civile la ricorrenza del patrono d’Italia, trasformandola in una data rossa a tutti gli effetti.

La novità entrerà in vigore già dal 2026, anche se il primo vero impatto per lavoratori e studenti si avrà nel 2027, perché il prossimo anno il 4 ottobre cadrà di domenica. Da quella data, dunque, sarà garantito un giorno libero in più per tutti: una pausa che unisce spiritualità, cultura e tempo libero.

Il provvedimento, promosso da Noi Moderati, ha raccolto un ampio consenso in Parlamento: 247 voti favorevoli alla Camera e via libera definitivo al Senato in sede deliberante, con la Commissione Affari costituzionali che ha parlato di “valore simbolico” in vista dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Per famiglie, lavoratori, studenti e operatori turistici la ricorrenza diventa anche un’occasione in più da vivere: una giornata di festa che potrà significare turismo religioso, eventi culturali, iniziative pubbliche e private. Una data che, oltre al forte significato spirituale, promette di generare movimento economico e sociale in tutto il Paese.

Dal 2026 il calendario si arricchisce quindi di un nuovo giorno festivo. Il 4 ottobre non sarà solo la festa di San Francesco, ma anche una nuova opportunità di incontro, di riflessione e di condivisione per l’Italia intera.