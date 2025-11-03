Nocera Superiore, quindicenne aggredito e pestato da una baby gang nei pressi della stazione

NOCERA SUPERIORE – Serata di paura nel centro cittadino, dove un ragazzo di 15 anni è stato violentemente aggredito da un gruppo di coetanei nei pressi della stazione ferroviaria. L’episodio è avvenuto intorno alle 20 di sabato sera e ha subito attirato l’attenzione di diversi passanti, che hanno assistito attoniti alla scena.

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe scaturita da futili motivi, degenerando rapidamente in un vero e proprio pestaggio. Il giovane, accerchiato da più ragazzi, è stato colpito con pugni e calci fino a cadere a terra, mentre dal volto gli fuoriusciva copiosamente sangue.

Le indagini: obiettivo sbagliato della spedizione punitiva

Gli investigatori ipotizzano che il vero bersaglio della baby gang non fosse il quindicenne aggredito, ma un suo amico, riuscito a fuggire correndo sui binari. Rimasto solo, il ragazzo – che indossava ancora le cuffiette – è stato raggiunto e pestato senza pietà dal gruppo, che poi si è rapidamente dileguato.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale per ricevere le cure necessarie: le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

I militari dell’Arma hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e stanno lavorando per identificare i responsabili dell’aggressione. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Un nuovo caso di violenza giovanile che riaccende l’allarme sulla diffusione del fenomeno delle baby gang anche nei centri più piccoli dell’Agro Nocerino, dove cresce la preoccupazione per l’escalation di episodi di bullismo e aggressioni tra minorenni.