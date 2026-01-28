Nocera Superiore, la Giornata della Memoria tra cinema e testimonianza: in Aula Consiliare il corto “Un nome che non è il mio”

Nocera Superiore si prepara a vivere un momento intenso di riflessione e partecipazione in occasione della Giornata della Memoria. Giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 17.00, l’Aula Consiliare ospiterà la proiezione speciale del cortometraggio “Un nome che non è il mio”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Forum dei Giovani, nell’ambito delle attività della Settimana della Memoria.

Il cortometraggio, ispirato al romanzo di Nicola Brunialti, racconta una storia vera ambientata in uno dei periodi più bui del Novecento: quella di una giovanissima infermiera che, con coraggio e senso di responsabilità, riuscì a salvare oltre 3.000 bambini dalla persecuzione e dalla deportazione. Un racconto potente, che mette al centro il valore delle scelte individuali e il dovere morale di non restare indifferenti di fronte all’ingiustizia.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività dedicate alla memoria storica, con l’obiettivo di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con il passato per costruire un presente più consapevole. Il titolo dell’evento, “Il coraggio di non voltarsi – Voci di memoria e speranza”, richiama proprio la necessità di trasformare il ricordo in responsabilità civile.

Tra i protagonisti del cortometraggio figura anche Samuel Ventura, giovane attore di Nocera Superiore, che porterà la sua testimonianza diretta su un’esperienza artistica e umana di grande impatto emotivo, diventando simbolo di una comunità che sceglie di ricordare e di prendere posizione.

Alla proiezione prenderanno parte il sindaco Gennaro D’Acunzi e l’assessore alla Cultura Antonietta Battipaglia, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione nel promuovere momenti di approfondimento culturale e memoria condivisa.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato non come semplice commemorazione, ma come occasione di dialogo, consapevolezza e scelta dell’umanità, perché la memoria, per essere viva, deve continuare a parlare al presente.