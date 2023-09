Nocciolo e strade dei Forni, a Marzano piatti della tradizione e convegno sul futuro del settore corialicolo

MARZANO DI NOLA- Spaghetti alla nocciola per celebrare a tavola il prodotto corealicolo più importante del Vallo di Lauro, pasta con i funghi porcini, pane caldo con il lardo e tanti prodotti a base di nocciola. Ogni cortile di Marzano di Nola proporrà stasera una delizia per il palato per celebrare i diciassette (aggiungendo però i due anni di stop causa Covid sarebbero stati diciannove) anni di una rassegna, Terre Antiche del Nocciolo, che è ormai diventata una rassegna, che prende proprio il nome dall’iniziativa e che quest’anno, dopo il via libera con il finanziamento per sei comuni di tre province diverse, ha portato eventi in tutti i paesi che rientrano nel progetto denominato Nocciolo e strade dei Forni, sotto la direzione artistica di Michele Ippolito. Lo start dell’evento sarà caratterizzato da un dibattito nella sala consiliare del Municipio di Marzano sul tema: “Il futuro del Nocciolo nel cambiamento climatico”. Una seconda puntata dopo la vera e propria missione che il sindaco di Marzano di Nola Franco Addeo ha compiuto qualche mese fa per conto della Provincia (di cui è capo di Gabinetto del presidente) a Caprarola, per discutere con la Città della Nocciola degli interventi da mettere in campo. Dopo il saluto dei sindaci dei comuni che sono stati finanziati dalla Regione Campania nell’ambito del Poc (Antonio Corbisiero, Domicella; Antonio Mercogliano, Pago Vallo Lauro; Sabato Trinchese, Visciano; Salvatore Maffettone, Taurano) la parola passa al mondo della filiera agricola del Vallo di Lauro. A partire dal presidente del “Quadrifoglio” e produttore Raffaele Boglione, a Giampaolo Rubinaccio, produttore ed esperto del settore, Nicola Casciello, esperto e già ispettore del settore Fitosanitario della Regione Campania, Rosario D’Acunto, presidente di “Città della Nocciola”, Giorgio Celano, docente universitario alla Facoltà di Agraria dell’Università di Salerno. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane. Gli eventi organizzati nell’ambito della rassegna sono realizzati in collaborazione con l’Istituto Alberghiero IPSSE.OA di Marzano di Nola. Si tratta di uno degli eventi clou della Rassegna avviata a Pago Vallo Lauro a meta’ agosto.