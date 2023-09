Mugnano – “I fedelissimi 1955” sostengono l’USG Carotenuto. “Uniti si può”

L’U.S.G. Carotenuto non sta attraversando un momento semplice, purtroppo, nonostante gli sforzi e l’impegno profuso, i risultati positivi sul terreno di gioco non sono ancora arrivati. In questo momento complicato però non manca il supporto dei mugnanesi ed in particolar modo dei “Fedelissimi 1955” che hanno giurato amore alla squadra e la sostengono nonostante le difficoltà. Domani alle 15.30, a porte chiuse, al Bellofatto di Baiano, il Carotenuto sfiderà l’ Heraclea, squadra di vertice, ma i tifosi anche a distanza faranno sentire la loro vicinanza. (L.Carullo)