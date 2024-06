Natura Bio: Innovatrice nel Settore Parafarmaceutico e Erboristico

Natura Bio, rinomata per i suoi prodotti 100% naturali, gode del riconoscimento ministeriale Tao, che attesta l’alta qualità e purezza dei suoi prodotti. L’azienda opera con una struttura gerarchica piramidale, dove al vertice si trovano top manager di calibro come Isabella Lucarelli, Gianmarco Abbate e Roberto Granata. Sotto di loro, una squadra di manager competenti, tra cui Mariagrazia Cava, coordina le attività dell’azienda.

Cava, con la sua esperienza nelle pubbliche relazioni, crea impatti significativi sul mercato, implementando strategie diversificate che posizionano Natura Bio come leader nel settore dei prodotti naturali. La sua dedizione e visione innovativa hanno portato alla creazione di prodotti che non solo rispettano l’ambiente ma offrono anche soluzioni efficaci per la cura della casa.

Il team di marketing di Natura Bio, situato al centro direzionale di Napoli, lavora nel cuore del commercio internazionale, garantendo una diffusione capillare dei prodotti sul mercato globale. I laboratori dell’azienda, situati a Penitro, sono il fulcro della ricerca e sviluppo, dove un team di medici e specialisti lavora incessantemente per creare linee di prodotti di nicchia.

Natura Bio vanta una storia di 22 anni nella produzione, trasformazione e vendita di prodotti naturali. Questa lunga esperienza ha permesso all’azienda di sviluppare un know-how unico, che si riflette nella qualità eccellente dei suoi prodotti. La dedizione di Mariagrazia Cava e del team di Natura Bio è evidente nel loro impegno costante per l’innovazione e la sostenibilità.

