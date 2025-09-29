Nasce la Dirigenza Provinciale della Guardia Agroforestale Italiana ad Avellino: nominato il Dott. Antonio Del Giudice

La Guardia Agroforestale Italiana ODV-ETS, ente nazionale riconosciuto dal Ministero della Salute e presente su tutto il territorio con oltre 10.000 operatori, ha ufficializzato la nascita della dirigenza provinciale di Avellino.

Con atto del 17 settembre 2025, il presidente nazionale Dott. Antonio D’Acunto ha nominato il Dott. Antonio Del Giudice nuovo Dirigente Provinciale di Settore – Territorio di Avellino e responsabile del nucleo operativo ambientale. La nomina resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Una nuova sede ad Avellino

Nei prossimi giorni sarà operativa la sede provinciale della Guardia Agroforestale Italiana ad Avellino, che diventerà un punto di riferimento per le attività di tutela ambientale e di controllo del territorio.

Reclutamento di personale

Grande attenzione sarà rivolta anche al reclutamento di nuove figure professionali: nei prossimi mesi è prevista la selezione e l’assunzione di circa 80 unità tra volontari, agenti, operatori e funzionari.

Le procedure di selezione comprenderanno prove interne, concorsi per titoli e colloqui, finalizzati a inserire personale nei dipartimenti di controllo e sicurezza, polizia ambientale e rurale, polizia giudiziaria e amministrativa.

Collaborazione con enti locali

Parallelamente, la Guardia Agroforestale Italiana renderà ufficiali i protocolli già avviati con diversi Comuni ed enti locali della provincia di Avellino, per rafforzare la cooperazione sul fronte della salvaguardia ambientale e della sicurezza territoriale.

Fiducia al nuovo dirigente

Il presidente nazionale Dott. Antonio D’Acunto ha espresso massima fiducia nel nuovo dirigente provinciale, sottolineando l’esperienza e il curriculum del Dott. Del Giudice, che guiderà le attività in sinergia con la direzione nazionale.

Per informazioni e contatti: 320 864 8125